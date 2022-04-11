Представитель пресс-службы Десны Дмитрий Дорошко рассказал о благотворительной работе клуба во время войны.

"Мы с моими друзьями, коллегами организовали волонтерский центр. В большинстве своем помогаем военным, но и не забываем о гражданском населении.

"Стадион реконструкции не подлежит": представитель Десны оценил повреждения арены после бомбардировки россиян

Очень помогли нам как многие нынешние, так и экс-игроки Десны. Среди них Денис и Артем Фаворовы, Евгений Селин, Андрей Домбровский, Александр Филиппов, Леван Арвеладзе, Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Игорь Литовка и другие ребята перечисляли деньги. Сумма составила около полумиллиона гривен. Были закуплены тепловизоры, квадрокоптеры.

В сборе средств участвовали тренеры и обслуживающий персонал Десны. В частности, наш врач Дима Коломойцев помимо финансовой помощи сам лично привез в Чернигов очень большую партию гуманитарной помощи. Это были медикаменты для детского онко-блока, оборудование для военных, рации, генераторы.

А Александр Рябоконь, находится в теробороне и сейчас занят зачисткой Киева и области от русских тварей", – рассказал Дорошко в интервью Команда№1.

Напомним, Рябоконю 58 лет. он родился в Киеве.

Россия напала на Украину: УЕФА не пускает Динамо к Барселоне и Реалу, слезы игроков Шахтера (LIVE)