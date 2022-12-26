Тегеран не позволил жене и сыну бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи покинуть страну, хотя они уже находились в самолёте.

Власти Ирана продолжают кошмарить семью легенды местного футбола Али Даеи, информирует журналист ВВС Киан Шарифи. Сообщается, что руководство страны не выпустило из Ирана самолёт, на борту которого находились жена и сын Даеи.

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Рейс W563 следовал из Тегерана в Дубай, и совершил вынужденную посадку на острове Киш – по приказу правительства. После того как жена и сын Даеи были сняты с рейса, самолёт сумел продолжить свой первоначальный путь.

Сообщается, что жена и сын Даеи не были арестованы – на них было оказано "всего лишь" моральное давление.

Напомним, что власти Ирана угрожают Али Даеи за то, что он присоединился к акциям протеста в стране.

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