Даеи был задержан иранскими правоохранителями в конце октября, а теперь стало известно, что знаменитый бомбардир был приговорен к смертной казни, сообщает report.az со ссылкой на иранские СМИ.

В Иране арестовали знаменитого бомбардира, которого превосходит только Роналду

Немецкие клубы, за которые Даеи выступал на протяжении своей карьеры, в частности Герта и Арминия, в своих соцсетях призвали освободить экс-бомбардира из-под стражи. Интересно, что Бавария до сих пор не высказалась по этому поводу.

Напомним, Али Даеи был задержан за поддержку акций протеста, охвативших страну в последнее время. Их повлекла смерть 22-летней Махси Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. В ходе митингов в Иране уже убито более 200 человек (из них более 50 – дети).

На протяжении своей карьеры иранец выступал за Герту, Баварию, Арминию, Аль-Садд и другие клубы. За сборную Ирана сыграл 149 матчей, забил 109 голов. В списке бомбардиров национальных команд Али Даеи уступает только Криштиану Роналду (117 мячей).

Bestürzt blicken auch wir dieser Tage in den #Iran. Unser ehemaliger Spieler Ali #Daei darf das Land nicht mehr verlassen, da er sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Wir solidarisieren uns mit dem Herthaner & allen Frauen im Iran, die so mutig sind, für ihre Rechte zu kämpfen. pic.twitter.com/9MuwMWLQcW — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 9, 2022