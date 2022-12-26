Тегеран не дозволив дружині та сину колишнього нападника збірної Ірану Алі Даеї залишити країну, хоча вони вже знаходились у літаку.

Влада Ірану продовжує діймати сім'ю легенди місцевого футболу Алі Даеї, інформує журналіст ВВС Кіан Шаріфі. Повідомляється, що керівництво країни не випустило з Ірану літак, на борту якого перебували дружина та син Даеї.

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Рейс W563 прямував з Тегерана до Дубаї, і здійснив вимушену посадку на острові Кіш – за наказом уряду. Після того, як дружина та син Даеї були зняті з рейсу, літак зумів продовжити свій початковий шлях.

Повідомляється, що дружина і син Даеї не були заарештовані – вони зазнали "лише" морального тиску.

Нагадаємо, що влада Ірану загрожує Алі Даеї за те, що він приєднався до акцій протесту в країні.

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