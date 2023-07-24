Если Кейн не согласится подписать контракт с Тоттенхэмом с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю, то стоит продавать форварда. Именно так думает владелец "шпор" Джо Льюис, отмечает Daily Mail.

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Президент клуба Дэниел Леви оценивает Харри в 100 млн фунтов, однако решение владельца окажет на него дополнительное давление. В услугах Кейна заинтересована Бавария, два предложения которой "шпоры" уже отклонили.

Напомним, что Харри в свои 30 лет до сих пор не может похвастаться ни одним трофеем. Прошлый сезон в очередной раз подтвердил выдающиеся бомбардирские способности нападающего – 32 гола и 5 ассистов в 49 матчах за кризисный Тоттенхэм.

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