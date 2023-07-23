Капитан Тоттенхэма твердо решил не подписывать новый контракт с клубом. Следующим летом Кейн мог бы стать свободным агентом. Бавария пыталась использовать этот довод в переговорах, но стратегия не сработала.

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По информации Bild, мюнхенцы готовят новое предложение и готовы приблизиться к требованиям Тоттенхэма. Речь идет о 100 миллионах евро за трансфер почти 30-летнего футболиста. Ожидается, что именно такая сумма убедит коллег в Лондоне.

В то же время Бавария планирует озолотить и самого Кейна. Для него готовят контракт минимум на 4 сезона, за каждый из которых он заработает более 20 миллионов. Клуб готов нарушать собственные принципы, чтобы у Кейна не было никаких сомнений в переезде. Дело в том, что раньше мюнхенцы заключали лишь краткосрочные контракты с игроками, разменявшими четвертый десяток.

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