"Были ли предложения купить ПСЖ? Более 4 миллиардов евро. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но маленький процент – почему бы нет? Думаем над разными предложениями. Другие клубы и люди всегда говорят о ПСЖ и думают, что у нас есть только деньги и мы тратим их – это неправда. Если у вас есть компания, вам нужно влить деньги. Это касается бизнеса и футбола.

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Мы купили клуб за 70 миллионов евро. Сейчас он стоит более 4 миллиардов евро. У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Хороший ли мы делаем проект? Верю, что да. В футболе вы принимаете решение. Вы можете принимать неправильные решения. Мы тоже честны перед собой, делаем все возможное. Мы привели клуб с того места, где мы были, к тому, где мы сегодня. Думаю, мы должны гордиться этим", – цитирует Аль-Хелаифи talk Sport.

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