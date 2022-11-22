"Чи були пропозиції придбати ПСЖ? Понад 4 мільярди євро. Ми не збираємося повністю продавати клуб, але маленький відсоток – чому б і ні? Думаємо над різними пропозиціями. Інші клуби та люди завжди говорять про ПСЖ та думають, що у нас є тільки гроші й ми витрачаємо їх – це неправда. Якщо у вас є компанія, вам потрібно влити гроші. Це стосується бізнесу та футболу.

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Ми купили клуб за 70 мільйонів євро. Зараз він коштує понад 4 мільярди євро. У нас є різні пропозиції. Так, це фантастичний бізнес. Чи хороший ми робимо проект? Вірю, що так. У футболі ви ухвалюєте рішення. Ви можете приймати неправильні рішення. Ми також чесні перед собою, робимо все можливе. Ми привели клуб з того місця, де ми були, до того, де ми є сьогодні. Думаю, ми повинні пишатися цим", – цитує Аль-Хелаїфі talk Sport.

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