Форвард Барселоны Усман Дембеле будет иметь дополнительные дела в Катаре.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет, чтобы 25-летний француз выступал в составе его команды. Функционер лично планирует работать над трансфером, утверждает El Nacional.

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По информации источника, во время чемпионата мира в Катаре Аль-Хелаифи хочет встретиться с Дембеле, чтобы убедить его перейти в ПСЖ. Президент парижан хочет завершить то, что не удалось летом 2022 года, когда Усман не захотел менять клуб и подписал новый контракт с Барселоной.

К слову, в нынешнем сезоне Дембеле является четвертым игроком по частоте использования главным тренером каталонцев Хави. Чаще наставник Барсы использует только тер Штегена, Левандовски и Педри. За 20 матчей Усман забил 5 голов и отдал 7 ассистам.

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