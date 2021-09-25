Владелец английского Манчестер Сити шейх Мансур бин Заед аль-Нахаян все еще желает видеть в нападении "горожан" суперзвездного форварда после провала трансфера Харри Кейна.

Манчестер Сити планирует трансферную бомбу на следующее лето – владелец клуба желает подписать Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на журналистов Иана МакГарри и Данкана Каслса.

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Отмечается, что шейх Мансур обратился к спортивному директору "горожан" Чики Бегиристайну с требованием переманить француза любой ценой. Манчестер Сити предложит высокую зарплату и большой трансферный бонус, чтобы опередить Реал в борьбе за форварда.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, а нападающий отклоняет предложения продлить соглашение. Фаворитом в борьбе за Килиана является мадридский Реал.

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