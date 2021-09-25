Власник англійського Манчестер Сіті шейх Мансур бін Заєд аль-Нахаян все ще бажає бачити в нападі "містян" суперзіркового форварда.

Манчестер Сіті планує трансферну бомбу на наступне літо – власник клубу бажає підписати Кіліана Мбаппе, повідомляє AS з посиланням на журналістів Іана МакГарі та Данкана Каслса.

Мбаппе отримав прочухана від наставника Метца – Почеттіно став на захист зіркового підопічного

Зазначається, що шейх Мансур звернувся до спортивного директора "містян" Чікі Бегірістайна із вимогою переманити француза за будь-яку ціну. Манчестер Сіті запропонує високу зарплату та великий трансферний бонус, аби випередити Реал у боротьбі за форварда.

Нагадаємо, контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, а нападник відхиляє пропозиції продовжити угоду. Фаворитом у боротьбі за Кіліана є мадридський Реал.

Ліга 1: ПСЖ без Мессі дотиснув Метц, Марсель і Ніцца несподівано втратили очки