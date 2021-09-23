Франция, Лига 1, 7-й тур

Анже – Марсель – 0:0

Ланс – Страсбур – 0:1

Гол: Ажорк, 67

Удаление: Данзо, 50 (Л)

Лион – Труа – 3:1

Голы: Шакири, 48, Эмерсон, 72, Пакета, 87 – Шавалерин, 45

Лорьян – Ницца – 1:0

Гол: Монкодю, 23

Нереализованный пенальти: Гуири, 55 (Н)

Удаление: Йенц, 69 (Л, вторая желтая карточка)

Метц – ПСЖ – 1:2

Голы: Куяте, 39 – Хакими, 5, 90+4

Лига 1: Ренн уничтожил Клермон, Лилль и Монако наконец вернулись на путь побед

Парижане одержали нелегкую выездную победу благодаря неожиданному бомбардиру. Латераль Ашраф Хакими забил по голу в дебюте и эндшпиле поединка. Марокканец дважды вовремя присоединился к атаке и обеспечил ПСЖ седьмую победу в чемпионате из семи. Гол Кики Куяте стал слабым утешением для "темно-бордовых" – они последние в первенстве.

Зато конкуренты парижан побед не снискали. Марсель так и не смог подобрать ключи к воротам Анже на выезде. Правда, провансальцы сохранили и свои ворота сухими. Зато Ницца не справилась с Лорьяном. "Хэки" забили усилиями Тома Монкодю, который мощным выстрелом снял паутину с девятки. Спасти "орлят" мог Амин Гуири, но не реализовал одиннадцатиметровый.

Турнирная таблица чемпионата Франции