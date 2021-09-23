Лига 1: ПСЖ без Месси дожал Метц, Марсель и Ницца неожиданно потеряли очки
Завершились еще пять матчей 7-го тура французской Лиги. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".
Франция, Лига 1, 7-й тур
Анже – Марсель – 0:0
Ланс – Страсбур – 0:1
Гол: Ажорк, 67
Удаление: Данзо, 50 (Л)
Лион – Труа – 3:1
Голы: Шакири, 48, Эмерсон, 72, Пакета, 87 – Шавалерин, 45
Лорьян – Ницца – 1:0
Гол: Монкодю, 23
Нереализованный пенальти: Гуири, 55 (Н)
Удаление: Йенц, 69 (Л, вторая желтая карточка)
Метц – ПСЖ – 1:2
Голы: Куяте, 39 – Хакими, 5, 90+4
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Парижане одержали нелегкую выездную победу благодаря неожиданному бомбардиру. Латераль Ашраф Хакими забил по голу в дебюте и эндшпиле поединка. Марокканец дважды вовремя присоединился к атаке и обеспечил ПСЖ седьмую победу в чемпионате из семи. Гол Кики Куяте стал слабым утешением для "темно-бордовых" – они последние в первенстве.
Зато конкуренты парижан побед не снискали. Марсель так и не смог подобрать ключи к воротам Анже на выезде. Правда, провансальцы сохранили и свои ворота сухими. Зато Ницца не справилась с Лорьяном. "Хэки" забили усилиями Тома Монкодю, который мощным выстрелом снял паутину с девятки. Спасти "орлят" мог Амин Гуири, но не реализовал одиннадцатиметровый.