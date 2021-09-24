После победного гола в компенсированное время Мбаппе подбежал к вратарю Метца и что-то сказал ему, чем спровоцировал конфликт.

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Наставник Метца Фредерик Антонетти резко высказался по этой ситуации: "Мне нравится Мбаппе, но если он хочет, чтобы его любили, то должен вести себя по-другому. Ему пошло бы на пользу, если бы он был скромнее", – приводит его слова L’Équipe.

Почеттино же парировал слова своего коллеги насчет Килиана: "Я могу понять, почему Антонетти сказал это после игры. Это заявление, сделанное после поражения в компенсированное время. Что касается Килиана, то это отличный парень и отличный спортсмен, всегда хочет побеждать. И, говоря о вещах, которые случаются на поле, всегда необходимо учитывать контекст.

Я могу понять разочарование Фредерика Антонетти, но если у Килиана и есть какое-то качество, то это скромность", – цитирует Почеттино Goal.

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