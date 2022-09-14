Тодд Бёли – новый владелец лондонского клуба – озвучил несколько громких предложений касательно повышения интереса к английскому футболу. Идея уже получила первых критиков.

Американский бизнесмен озвучил идею, которая, по его мнению, позволит клубам АПЛ зарабатывать больше. Тодд Бёли предлагает использовать в элитном дивизионе Англии успешный опыт НБА, а именно проведение матча всех звезд АПЛ (аналог All Stars Game в баскетболе).

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Предложение 48-летнего владельца Челси состоит в проведении ежегодного матча звезд Севера против Юга. В частности, лучшие футболисты Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля сыграли бы в составе обьединенной команды против представителей Лондона и других клубов южной части Англии.

"Надеюсь, что Премьер-лига усвоит урок американского спорта и успешный опыт тамошнего менеджмента. Почему в АПЛ до сих пор нет матча всех звезд? Можно без проблем провести поединок звезд Севера против Юга, что позволит увеличить доходы в Премьер-лиге. В США благодаря All Stars Game заработали 200 миллионов долларов за два дня.

Идея зарабатывать больше должна понравиться всем клубам. Это вполне реальная перспектива", – цитирует американского миллиардера Marca.

На этом Тодд Бёли не остановился. Владелец Челси предлагает реформировать систему вылета из АПЛ. По его мнению, вместо трех команд, вылетающих в Чемпионшип напрямую, целесообразнее применить мини-турнир с участием последних 4 представителей турнирной таблицы. Победитель останется в АПЛ, остальные три команды понизятся в классе.

Идея проведения матча всех звезд уже получила первых критиков. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поддержал предложение американца.

"Отличная идея. Когда найдете дату для этой игры, позвоните мне. Не забывайте, что в США есть 4-месячный перерыв, поэтому они радуются, что во время паузы могут заниматься спортом. В английском футболе и Европе в целом ситуация совсем другая.

Может, он хочет еще и Гарлем Глобтроттерс (американская баскетбольная выставочная команда – прим.) пригласить, чтобы они сыграли против футбольной команды? Это удивительно.

Комбинированная команда Ливерпуля, Манчестер Сити, Ман Юнайтед и Эвертона против сборной Арсенала, Тоттенхэма и Челси? Звучит интересно. Он действительно сказал это? Вы уверены, что люди хотят это увидеть?" – цитирует Клоппа Sky Sports.

Ливерпуль и Челси должны были сыграть в следующем туре АПЛ, однако поединок был перенесен из-за организации похорон королевы Елизаветы II.

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