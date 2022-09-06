Групповой этап нового сезона Лиги чемпионов начался с двух матчей в ранний слот вторника. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1 тур группового этапа

Группа Е

Динамо С – Челси – 1:0

Гол: Оршич, 13

Группа G

Боруссия Д – Копенгаген – 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83

Челси с проблемами начал чемпионат Англии, но в ЛЧ первый соперник казался не слишком грозным – загребское Динамо. Поединок показал, что Томасу Тухелю следует волноваться из-за формы своей команды.

Лондонцы мощно провели старт поединка и дважды могли забивать – Стерлинг попал в блок защитника, а Обамеянг не дотянулся до передачи партнера. Челси настолько увлекся, что забыл об обороне. Оршич с центра поля выиграл спринтерский забег у 80-миллионного Фофана и аккуратно прокинул мяч мимо Кепы, которому доверили ворота на фоне слабой формы Менди.

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Гол серьезно пошатнул гостей, и они не смогли достойно ответить до перерыва. Второй тайм чуть не стал дежавю. Навала Челси (гол Обамеянга отменили из-за офсайда) не принесла результата, а Динамо могло реализовать еще один редкий выпад. На 56-й минуте Ристовски влепил из-за пределов штрафной, и Кепа с трудом перевел мяч в крестовину.

Тухель отреагировал двойной заменой, но картины игры это не изменило. Немецкий специалист устроил очередную истерику в технической зоне и получил желтую карточку. Подопечные его не услышали – только Джеймс запомнился попаданием в стойку из острого угла. Матч докатился до минимальной победы Динамо, вряд ли рассчитывавшего на такой успех в битве с английским грандом.

Параллельный матч слота обошелся без сенсаций. Боруссия Дортмунд на классе разобралась с Копенгагеном, который продержался всего полчаса. Затем оборона с экс-"горняком" Хочолавой дважды дала сбой. Ройс реализовал образцовую контратаку, которую разогнал Зюле, а Брандт удачно связал. Через 7 минут Геррейро удвоил преимущество "шмелей", воспользовавшись удобной передачей Рейны на пустые ворота.

Копенгаген словно смирился с приговором первого тайма. Датчане совершенно безвольно провели вторую половину и заслуженно потерпели разгром. Беллингем поставил точку в еще одной молниеносной атаке подопечных Терзича. 3:0 – Боруссия одержала третью победу подряд во всех турнирах.

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