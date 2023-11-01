Фоули владеет не только акциями Борнмута, но и 30-процентной долей во французском Лорьяне. Как информирует The Athletic, на этом 78-летний бизнесмен останавливаться не собирается. Согласно источнику, он решил приобрести миноритарный пакет акций эдинбургского Хиберниана.

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Отмечается, что подобная сделка может стать переломным моментом – до этого момента времени шотландский футбол сопротивлялся сотрудничеству в рамках многоклубных корпораций. До сих пор Шотландская футбольная ассоциация запрещала покупать акции шотландских клубов всем, кто владеет как минимум 25% акций другого профессионального клуба в Европе.

Однако теперь, когда владение несколькими клубами стало обычным явлением по всей Европе, и этот запрет был незаметно заменен процессом рассмотрения в каждом конкретном случае.

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