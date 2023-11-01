Фоулі володіє не тільки акціями Борнмута, а й 30-відсотковою часткою у французькому Лор'яні. Як інформує The Athletic, на цьому 78-річний бізнесмен зупинятися не збирається. Згідно з джерелом, він вирішив придбати міноритарний пакет акцій единбурзького Хіберніана.

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Зазначається, що подібна угода може стати переломним моментом – до цього моменту часу шотландський футбол чинив опір співпраці в рамках багатоклубних корпорацій. Досі Шотландська футбольна асоціація забороняла купувати акції шотландських клубів усім, хто володіє щонайменше 25% акцій іншого професійного клубу в Європі.

Однак тепер, коли володіння кількома клубами стало звичним явищем по всій Європі, і ця заборона була непомітно замінена процесом розгляду в кожному конкретному випадку.

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