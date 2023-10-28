В рамках субботней программы 10-го тура АПЛ 2023/24 было проведено два матча с участием украинцев. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Арсенал в родных стенах уверенно расправился с Шеффилдом. Хет-трик в активе Эдди Нкетии. На 29-й минуте нападающий открылся под заброс от Райса и расстрелял ворота с семи метров, а на старте второго тайма он пробивал с отскока после углового. "Трешку" форврад оформил ударом в девятку с линии полукруга – 3:0!

Еще два мяча были проведены в концовке встречи. Виейра отличился с пенальти, а Томиясу после его навеса в компенсированное время расстрелял ворота, воспользовавшись отскоком – 5:0. Кстати, японец забил дебютный гол за Арсенал. Лондонцы набрали 24 очка и поднялись на вторую позицию.

Зинченко вернулся в стартовый состав "канониров", да еще сыграл все 100+ минут. Таким образом, Микель Артета развеял крохи сомнений в доверии к Александру – об этом начали говорить после замены в перерыве матча с Челси и из-за отсутствия в поединке с Севилией. Появление Томиясу на позиции украинца во вторник было чисто тактическим.

Наш земляк провел свой классический матч, смещаясь в центр и отвечая за циркуляцию мяча. Он принял 29 передач от центрбэков, что свидетельствует о хорошей работе в стадии билд-апа. Примечательно, что при отсутствии Эдегора направление обыгрышей Александра сузилось – наш земляк активнее обыгрывался на левом фланге и в опорной зоне, редко переводя мяч на правый край.

Эффективность украинца, как обычно, была на высоте (как же приятно это признавать). 102 касания, 84 передачи (95% точности), 4 точных паса с продвижением (с 4-х попыток), 0,37 ожидаемых ассистов. Из минусов – 5 проигрышных единоборств из 7, однако Зинченко компенсировал это 2 отборами (его так и не обошли на дриблинге) и 1 перехватом.

Саша был причастен к первой голевой атаке, отдав один из ранних пасов, однако это была поперечная скидка. Куда важнее были действия перед третьим голом. Именно Зинченко перехватил вынос "блейдс", сбросив мяч на Мартинелли и запустив результативную комбинацию. Словом, украинец остаётся на коне.

В параллельной встрече Борнмут одержал волевую победу над Бёрнли. "Вишенки" пропустили уже на 11-й минуте вследствие проигрыша подбора на угловом – Тейлор подхватил мяч и шикарным ударом поразил правую девятку. Отыграть этот гол удалось в контратаке на 21-й минуте, когда Семенио замкнул прострел с правого фланга.

Ничейные цифры на табло держались до 76-й минуты. А потом Биллинг повторил подвиг Караваева – Филипп зацепился за мяч в центре поля, сделал два шага и мощно пробил. Голкипер этого не ожидал, хотя и задел сферу кончиками пальцев. От взятия ворот это не спасло. 2:1!

Бёрнли мог избежать поражения на 89-й минуте, однако гол "бордовых" отменили из-за офсайда. Забарный линию выдержал, а вот его партнер едва не привез. Фаны гостей очень злы на решение VAR.

Илья в принципе провел хороший поединок. В его активе – 2 победы в 3-х верховых дуэлях, 2 победы в 3-х единоборствах, 5 выносов и 2 успешных отбора из 3-х попыток.

Интересно, что именно после выноса Забарного гости забили свой гол, однако вопросы тут не к украинцу. Можно было бы поставить их к пасовой игре, ведь подавляющую часть передач Илья отдал поперёк поля.

Возможно, это просьба Андони Ираолы. Главное, что экс-динамовец на мяче остаётся надежным – у него только 6 потерь при 65-ти касаниях и 6 неточных пасов из 57. Молодец! Благодаря его действиям Борнмут одержал первую победу в сезоне, покинув зону вылета.

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