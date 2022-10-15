Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая парижским грандом, стала владельцем 21,67% акций Браги, информирует Sport.es . Главная цель приобретения – сделать команду ведущей в Португалии.

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Однако часть болельщиков "канониров" недовольна приходом катарцев. Ультрас Браги на матче Лиги Европы против Униона Сент-Жилуаз (3:3) вывесили баннер с надписью "Рабовладельцам из Катара здесь не рады". Недовольство не утихало, так что фанатская группировка ULTRAS BRACARA LEGION 2003 опубликовала еще и заявление.

"Мы не являемся в плену иллюзий из-за многомиллионных инвестиций и обещанных титулов. Хорошо знаем эту фальшивую риторику, знаем, как все закончилось в таких клубах, как Алавес, Белененсеш, Лейрия. Если нас не радовало пребывание среди акционеров представителей Olivedesportos, то мы с большим подозрением наблюдаем и за QSI, чьи покровители явно замешаны в совершении отвратительных преступлений. Как пример – тысячи смертей порабощенных рабочих, работавших на строительстве сооружений для ЧМ-2022.

Мы до сих пор не знаем, какие настоящие намерения QSI, но мы точно знаем, что ими двигает не пристрастие к нашему клубу, и поэтому мы будем внимательны к их шагам. Нам остается ждать ответа: в обмен на "предсказуемое" повышение конкурентоспособности члены Браги примут ли деньги, запятнанные кровью невиновных? Надеемся скоро получить ответ на этот вопрос. А наш ответ был дан совершенно недвусмысленно", – говорится в сообщении.