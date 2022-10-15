Компанія Qatar Sports Investments (QSI), яка володіє паризьким грандом, стала власником 21,67% акцій Браги, інформує Sport.es. Головна мета придбання – зробити команду провідною у Португалії.

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Проте частина уболівальників "канонірів" незадоволена приходом катарців. Ультрас Браги на матчі Ліги Європи проти Уніона Сент-Жилуаз (3:3) вивісили банер з написом "Рабовласникам із Катару тут не раді". Невдоволення не вщухало, тож фанатське угрупування ULTRAS BRACARA LEGION 2003 опублікувало ще й заяву.

"Ми не є у полоні ілюзій через багатомільйонні інвестиції та обіцяні титули. Добре знаємо цю фальшиву риторику, знаємо, як усе скінчилося в таких клубах, як Алавес, Белененсеш, Лейрія. Якщо нас не тішило перебування серед акціонерів представників Olivedesportos, то ми з великою підозрою спостерігаємо і за QSI, чиї покровителі явно замішані в скоєнні огидних злочинів. Як приклад – тисячі смертей поневолених робітників, які працювали на будівництві споруд для ЧС-2022.

Ми досі не знаємо, які справжні наміри QSI, але ми точно знаємо, що ними рухає не пристрасть до нашого клубу, і тому ми будемо пильними до їхніх кроків. Нам залишається чекати на відповідь: чи в обмін на "передбачуване" підвищення конкурентоспроможності члени Браги приймуть гроші, заплямовані кров'ю невинних? Сподіваємося скоро отримати відповідь на це запитання. А наша відповідь була дана абсолютно недвозначно", – йдеться в дописі.

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