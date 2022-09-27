Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заха вместе со своим братом Карином приобрёл ивуарийский футбольный клуб под названием Эспуар Режион д'Абенгуру. Об этом информирует VI.nl.

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Эта команда выступает в четвёртом ивуарийском дивизионе, и новый владелец уже установил первоначальную цель для клуба — повышение в классе. "Конечно, наша цель — выход на уровень выше, но сначала мы хотим, чтобы наши молодые игроки набрались опыта", — сказала Карин Заха.

Напомним, что в текущем сезоне Уилфрид Заха забил за Кристал Пэлас четыре мяча в пяти матчах АПЛ.

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