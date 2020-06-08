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Владельцы Ливерпуля не смогут посетить мерсисайдское дерби

14:01 5 Читати українською
Владельцы Ливерпуля не смогут посетить мерсисайдское дерби
Владельцы Ливерпуля / Reuters

На матче 30-го тура АПЛ Эвертон – Ливерпуль не смогут присутствовать владельцы "красных".

 

Американские владельцы Ливерпуля не смогут посетить поединок против Эвертона из-за вынужденной самоизоляции, сообщает Daily Star.

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После приезда в Великобританию владельцы должны будут находиться в режиме изоляции не менее 14 дней из-за пандемии коронавируса. Таким образом, потенциально чемпионский поединок Ливерпуля пройдет без владельцев клуба на стадионе.

Отметим, что матч Эвертон – Ливерпуль запланирован на 21 июня. В активе "красных" 82 очка, а отрыв от Манчестер Сити составляет 25 пунктов.

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Теги
Эвертон - Ливерпуль коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Англия АПЛ
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