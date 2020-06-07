"Мне все равно, если кто-то подумает, что мы сумасшедшие": Клопп готов праздновать титул в разгар следующего сезона

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не видит проблемы в том, чтобы перенести празднование победы в АПЛ на несколько месяцев.

"Досадно, что не получится отпраздновать так, как мы всегда мечтали. Я все понимаю, но не могу сказать, что мечтал праздновать в одиночестве на стадионе, а потом просто поехать домой. Впрочем, сейчас мы не можем ничего изменить. Зачем беспокоиться о том, что мы не в силах изменить? Наступит день, когда жизнь вернется к норме.

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Когда кто-то найдет вакцину, решение проблемы, когда уровень инфицирования будет нулевым или ниже. Такой день обязательно наступит, и тогда мы сможем отпраздновать. Даже если это будет 12 или 13 тур следующего сезона, и мы захотим отпраздновать – кто нас остановит? У нас по-прежнему будет трофей, а потом мы можем проехать по городу на автобусе. Честно говоря, мне все равно, если кто-то подумает, что мы сумасшедшие", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, Ливерпулю будет достаточно двух побед в текущем розыгрыше АПЛ, чтобы гарантировать себе золотые медали независимо от результатов Манчестер Сити.

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