Власники Ліверпуля не зможуть відвідати мерсисайдське дербі

На матчі 30-го туру АПЛ Евертон – Ліверпуль не зможуть бути присутніми власники "червоних".

Американські власники Ліверпуля не зможуть відвідати поєдинок проти Евертона через вимушену самоізоляцію, повідомляє Daily Star.

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Після приїзду до Великобританії власники мають перебувати у режимі ізоляції не менше 14 днів через пандемію коронавірусу. Таким чином, потенційно чемпіонський поєдинок Ліверпуля відбудеться без власників клубу на стадіоні.

Зазначимо, що матч Евертон – Ліверпуль запланований на 21 червня. В активі "червоних" 82 очки, а відрив від Манчестер Сіті становить 25 пунктів.

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