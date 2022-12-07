"Кауфман вообще не является фанатом футбола. Ему глубоко по*рать на футбол. Если Суркиса или бывшего владельца одесситов Климова можно назвать фанатами футбола "до мозга костей", то о Кауфмане так не скажешь. Думаю, он даже правил футбола не знает.

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Но это была одна из историй Зеленского, что нужно развивать футбол, как было до 2014 года. Кауфман занимался своими делами, а сверху ему добавили Черноморец, на который он выделял часть своих денег. Я не знаю, что там сейчас произошло. История похожа с Павелко, но рано или поздно она завершается.

С Черноморцем история следующая. Новость №1 – Кауфман и Грановский точно не будут финансировать клуб во втором круге. Вторая новость – Черноморец сменит владельцев или просто прекратит существование. Вопрос, насколько Зеленскому и команде важно существование Черноморца. Если важно, то найдут другого человека, который будет выделять деньги на эту команду. Больше или меньше, но будет. Нынешние владельцы Черноморца этим заниматься не будут", – заявил Андрей Сенькив в эфире KDK.

Напомним, Черноморец даже в "спокойные времена" завершил первую часть УПЛ на предпоследней строчке, которая означает вылет. Возобновление чемпионата планируется в начале марта.

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