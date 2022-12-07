"Следователь судья ВАКС Ярослав Шкодин избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману, которого на днях задержали детективы НАБУ. Ему избрали удержание под стражей с альтернативным залогом в 129 млн грн. Прокурор САП просил выбрать Кауфману "предохраненку" в виде стражи без залога. Если будет залог, тогда его размер должен составить 496 млн 200 тысяч грн.

Если Кауфман внесет залог (а в этом можно даже не сомневаться, ведь по данным Forbes, состояние бизнесмена составляет 220 млн долларов), то он будет обязан придерживаться ряда обязанностей, в частности не покидать пределы городов Киева и Одессы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми и будет вынужден носить электронный браслет.

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На заседании у Кауфмана была группа поддержки, в частности, его пришел поддержать бывший нардеп от Народного Фронта Игорь Котвицкий, жена которого в марте вывезла из Украины 30 млн долларов. По данным следствия, преступная организация, руководителями которой были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович (бывшая фамилия – Грановский) ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

Набу и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета. В частности, с ноября 2021 по август 2022 года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн грн за принятие решений и влияние на депутатов. Первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022-го, по данным следствия, получил 900 тысяч грн. Заммэра Одессы Светлане Бедрезе якобы передали 300 тысяч грн.

И речь идет о передаче взяток уже после начала полномасштабной войны. То есть пока украинцы гибнут, защищая Одессу, эти негодяи "мутятся" и зарабатывают на ней миллионы.

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НАБУ также зафиксировало интересный разговор другого подозреваемого, Боруховича, с неизвестным лицом: "У меня здесь стоит 4 машины НАБУ и 3 машины ДБР. Они все пишут, я ни с кем не встречаюсь, я не могу тебе какие-то вещи говорить, ну зачем".

Сам Кауфман на суде заявил, что во время обыска не присутствовал и очень удивился, что его в чем-то обвиняют. Его адвокаты просили проверить обоснованность задержания и освободить подзащитного из-под стражи. Также Кауфмана пришли брать на поруки директор табачного монополиста "Тедис" Тарас Корнияченко и гендиректор одесского Черноморца Анатолий Мисюра.

Оба фактически подчинены Кауфману. На суде они хвалили своего шефа. В частности рассказывали, как Кауфман поддерживает детей-сирот, занимается пожилыми людьми, поддерживает детский футбол и без его участия деятельность компании "Тедис" будет невозможна. Добавим, что значительная часть заседания проходила в закрытом режиме, как и оглашение судебного решения", – сообщает Telegram-канал Центр протидії корупції.

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