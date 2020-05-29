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Влада Седан призналась, что перепродавала билеты на еврокубковые матчи Динамо

20:06 44 Читати українською
Влада Седан призналась, что перепродавала билеты на еврокубковые матчи Динамо
Александр Зинченко и Влада Седан / фото из соцсетей

Журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" и невеста Александра Зинченко призвала не брать с нее пример.

По словам Влады, на тот момент ей было 13 лет.

"Как ни странно, мой первый заработок тоже связан с футболом. Скажу сразу, я этим не горжусь, потому что теперь понимаю, что это неправильно. Но в 13 лет лишние 100 гривен "не пахли". Я перепродавала билеты на еврокубковые матчи Динамо.

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На этом все, спасибо", – цитирует Владу Щеглову Tribuna.

Напомним, этим летом Зинченко и его невеста планировали отпраздновать свадьбу, но из-за вынужденной паузы в сезоне знаменательное событие оказалось под вопросом.

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Теги
футбольные курьёзы Динамо Киев Динамо Киев Девушки футболистов Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
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