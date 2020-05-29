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Влада Седан зізналася, що перепродавала квитки на єврокубкові матчі Динамо

20:06 554 Читать на русском
Влада Седан зізналася, що перепродавала квитки на єврокубкові матчі Динамо
Олександр Зінченко та Влада Седан / фото із соцмереж

Журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" та наречена Олександра Зінченка закликала не брати з неї приклад.

За словами Влади, на той момент їй було 13 років.

"Як не дивно, мій перший заробіток теж пов’язаний з футболом. Скажу одразу, я цим не пишаюся, тому що тепер розумію, що це неправильно. Але в 13 років зайві 100 гривень "не пахли". Я перепродавала квитки на єврокубкові матчі Динамо.

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На цьому все, дякую", – цитує Владу Щеглову Tribuna.

Нагадаємо, цього літа Зінченко та його наречена планували відгуляти весілля, але через вимушену паузу в сезоні визначна подія опинилася під питанням.

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Теги
Динамо Динамо Дівчата футболістів футбольні курйози Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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