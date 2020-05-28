"Зина – самый скучный": Влада Седан охарактеризовала футболистов сборной Украины

Журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Влада Седан выделила среди украинских футболистов самого эрудированного, самого веселого, самого скучного и самого застенчивого.

"Самый эрудированный – Тарас Степаненко! А говорят, что золотая медаль в школе не помогает в жизни. Самый веселый – Евгений Коноплянка (некоторые думал, что эта роль достанется Зинченко, но у меня для этой персоны есть другое описание).

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Скучный – кстати, это о Зине. На моих флешвключеннях Саша всегда отвечает общими фразами, редко шутит. А застенчивый – Миколенко. Но я надеюсь, время лечит", – сказала Седан в интервью Real Football.

Напомним, Влада – невеста украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко. Он сделал девушке предложение в октябре прошлого года. Пара собиралась организовать свадьбу после окончания текущего сезона, однако карантин, вызванный пандемией коронавируса, разрушил все планы молодоженов.

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