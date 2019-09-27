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Влада Седан подорвала сеть откровенным фото в черном белье

12:27 510 Читати українською
Влада Седан подорвала сеть откровенным фото в черном белье
Александр Зинченко с любимым / Фото из соцсетей

Пока игрок Манчестер Сити Александр Зинченко готовится к матчу против Эвертона, его любимая спровоцировала волну комплиментов в свой адрес.

Влада Седан опубликовала в Instagram фото в необычном для себя образе.

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На фоне городского пейзажа девушка позирует в черном спортивной белье и кожаном плаще. Такая комбинация выглядит очень жарко.

Александр Зинченко, покоривший сердце красавицы, пропустил 2 последних матча "горожан" (погром Уотфорда в АПЛ и победа над Престоном в Кубке лиги). В текущем сезоне АПЛ 22-летний игрок провел 5 поединков.

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Теги
Англия Девушки футболистов Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
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