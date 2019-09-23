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ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Твіттеріада. Легенда Шахтаря вболівав за Динамо, Гвардіола не відмовив Лободі, або Вона кохає його попри вилучення

22:30 1064 Читать на русском
Твіттеріада. Легенда Шахтаря вболівав за Динамо, Гвардіола не відмовив Лободі, або Вона кохає його попри вилучення
Олена Федорчук (у центрі) із подругами / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Більше немає металу у моїй нозі..."

Динамо – прорвало! Після затяжної смуги невдач – дві перемоги поспіль, перша з яких припала на поєдинок стартового туру Ліги Європи проти Мальме. Знаменитий екс-захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук разом із легендою "біло-синіх" Леонідом Буряком закликали: "Підтримаймо українську команду в Лізі Європи!"

буряк шевчук

Після перемоги над шведами Віктору Циганкову відлягло від серця. Він поніжився із своїм собакою і прогулявся вечірнім Києвом із чарівною леді.

циганков

циганков

А після розгрому Ворскли на вулицю вийшов Фран Соль – вже не так соромно дивитися в очі вболівальникам.

фран соль

Тим часом Міккел Дуелунд відновлюється після операції. "Більше немає металу в моїй нозі", – пише данський хавбек, що приємно, українською мовою.

дуелунд

Шахтар без шансів поступився Ман Сіті у першому турі ЛЧ (0:3). Олександра Лобода скористалася моментом і підстерегла "тактичного фріка" Хосепа Гвардіолу, щоб взяти автограф. "Про такий момент я мріяла ще з часів Гвардіоли в Барселоні", – зізнається співведуча "Профутболу".

лобода гвардіола

Роман Бебех також уполював непересічну знаменитість. Впізнаєте? Це ж Майкл Есьєн! Екс-хавбек Челсі, Реала та Мілана, якому невдовзі виповниться 37 років, виступає за скромний азербайджанський Сабаїл.

бебех есьєн

У пошуках нових героїв – Віктор Вацко. Критикує легендарну La Gazzetta dello Sport: "Ну що то за спортивна газета? Ні слова про Карпати!"

вацко

Новачок Карпат Єгор Назарина визнає: у Львові – життя кольорове.

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Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань відвідав Нью-Йорк і опинився... у лапах Кінг-Конга.

ротань

Зірки ветеранської збірної України Віталій Мандзюк і Богдан Шершун – на Ніагарському водоспаді.

мандзюк

шершун

Наш "летючий голландець" Євген Левченко: "Амстердам – маленьке село, де зібрані різні народи і культури".

левченко

Неподалік – у Бельгії – Роман Безус перевтілився в учасника Peaky Blinders. Бачили цей культовий серіал?

безус

Андрій Лунін та його кохана – у центрі Вальядоліда.

лунін

Василь Кравець приймає топового гостя – Юрія Вернидуба, який приїхав на стажування.

"Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі

кравець вернидуб

Євген Селін, захисник кіпрського Анортосіса, повів кохану на Камінь Афродіти.

селін

Анатолій та Ольга Чигринські гостюють у свого сина на берегах Еллади.

чигринський

Світ. Американські гірки Королівського клубу

ПСЖ навіть без Неймара та Кіліана Мбаппе розправився із Реалом (3:0) у стартовому турі ЛЧ. Головні зірки Парижа лише спостерігали і не приховували свого захоплення.

неймар мбаппе

Проте вчора Мадрид довів, що ховати його – зарано. "Вершкові" здобули надважливу перемогу над Севільєю, а емоції Серхіо Рамоса – красномовні.

рамос

Марсело і його син Енцо: два чоботи – пара.

марсело

Ліонель Мессі із групою підтримки прямує у Мілан, де оголосять найкращого гравця року ФІФА.

мессі

В АПЛ Ліверпуль подолав дистанцію стартових 6 турів, не втративши жодного очка. Роберто Фірміно починає відраховувати час до чемпіонського титулу.

фірміно

Зірковий новачок Фіорентини Франк Рібері перед виїздом у гості до Руслана Маліновського і його Аталанти. Усе закінчилося ефектними 2:2.

рібері

Каха Каладзе міг би піарити львівські Карпати.

каладзе

Ще один екс-гравець Динамо – Дерліс Гонсалес – шалено популярний серед юних прихильників бразильського Сантоса.

дерліс

Андрес Іньєста та Анна Ортіс передають привіт із далекої Японії.

іньєста

Златан Ібрагімовіч порівнює себе з Ісусом і терпляче очікує Бонусів.

ібрагімовіч

Бонуси. Вона порушила усі табу

"Вийти заміж за футболіста? Для мене це було табу, – зізналася в одному з інтерв'ю Олена Федорчук, телеведуча, донька екс-президента ФК Львів Юрія Кіндзерського. – Склалися стереотипи, що футболісти – зрадливі, недалекі".

Все ж перед шармом Валерія Федорчука, тодішнього хавбека ФК Львів, красуня не встояла. Вийшла за нього заміж, народила йому дітей. І навіть попри червону картку, отриману чоловіком у матчі Зоря – Маріуполь, Олена продовжує його кохати :)

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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+

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