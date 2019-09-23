Твіттеріада. Легенда Шахтаря вболівав за Динамо, Гвардіола не відмовив Лободі, або Вона кохає його попри вилучення

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Більше немає металу у моїй нозі..."

Динамо – прорвало! Після затяжної смуги невдач – дві перемоги поспіль, перша з яких припала на поєдинок стартового туру Ліги Європи проти Мальме. Знаменитий екс-захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук разом із легендою "біло-синіх" Леонідом Буряком закликали: "Підтримаймо українську команду в Лізі Європи!"

Після перемоги над шведами Віктору Циганкову відлягло від серця. Він поніжився із своїм собакою і прогулявся вечірнім Києвом із чарівною леді.

А після розгрому Ворскли на вулицю вийшов Фран Соль – вже не так соромно дивитися в очі вболівальникам.

Тим часом Міккел Дуелунд відновлюється після операції. "Більше немає металу в моїй нозі", – пише данський хавбек, що приємно, українською мовою.

Шахтар без шансів поступився Ман Сіті у першому турі ЛЧ (0:3). Олександра Лобода скористалася моментом і підстерегла "тактичного фріка" Хосепа Гвардіолу, щоб взяти автограф. "Про такий момент я мріяла ще з часів Гвардіоли в Барселоні", – зізнається співведуча "Профутболу".

Роман Бебех також уполював непересічну знаменитість. Впізнаєте? Це ж Майкл Есьєн! Екс-хавбек Челсі, Реала та Мілана, якому невдовзі виповниться 37 років, виступає за скромний азербайджанський Сабаїл.

У пошуках нових героїв – Віктор Вацко. Критикує легендарну La Gazzetta dello Sport: "Ну що то за спортивна газета? Ні слова про Карпати!"

Новачок Карпат Єгор Назарина визнає: у Львові – життя кольорове.

Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань відвідав Нью-Йорк і опинився... у лапах Кінг-Конга.

Зірки ветеранської збірної України Віталій Мандзюк і Богдан Шершун – на Ніагарському водоспаді.

Наш "летючий голландець" Євген Левченко: "Амстердам – маленьке село, де зібрані різні народи і культури".

Неподалік – у Бельгії – Роман Безус перевтілився в учасника Peaky Blinders. Бачили цей культовий серіал?

Андрій Лунін та його кохана – у центрі Вальядоліда.

Василь Кравець приймає топового гостя – Юрія Вернидуба, який приїхав на стажування.

"Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі

Євген Селін, захисник кіпрського Анортосіса, повів кохану на Камінь Афродіти.

Анатолій та Ольга Чигринські гостюють у свого сина на берегах Еллади.

Світ. Американські гірки Королівського клубу

ПСЖ навіть без Неймара та Кіліана Мбаппе розправився із Реалом (3:0) у стартовому турі ЛЧ. Головні зірки Парижа лише спостерігали і не приховували свого захоплення.

Проте вчора Мадрид довів, що ховати його – зарано. "Вершкові" здобули надважливу перемогу над Севільєю, а емоції Серхіо Рамоса – красномовні.

Марсело і його син Енцо: два чоботи – пара.

Ліонель Мессі із групою підтримки прямує у Мілан, де оголосять найкращого гравця року ФІФА.

В АПЛ Ліверпуль подолав дистанцію стартових 6 турів, не втративши жодного очка. Роберто Фірміно починає відраховувати час до чемпіонського титулу.

Зірковий новачок Фіорентини Франк Рібері перед виїздом у гості до Руслана Маліновського і його Аталанти. Усе закінчилося ефектними 2:2.

Каха Каладзе міг би піарити львівські Карпати.

Ще один екс-гравець Динамо – Дерліс Гонсалес – шалено популярний серед юних прихильників бразильського Сантоса.

Андрес Іньєста та Анна Ортіс передають привіт із далекої Японії.

Златан Ібрагімовіч порівнює себе з Ісусом і терпляче очікує Бонусів.

Бонуси. Вона порушила усі табу

"Вийти заміж за футболіста? Для мене це було табу, – зізналася в одному з інтерв'ю Олена Федорчук, телеведуча, донька екс-президента ФК Львів Юрія Кіндзерського. – Склалися стереотипи, що футболісти – зрадливі, недалекі".

Все ж перед шармом Валерія Федорчука, тодішнього хавбека ФК Львів, красуня не встояла. Вийшла за нього заміж, народила йому дітей. І навіть попри червону картку, отриману чоловіком у матчі Зоря – Маріуполь, Олена продовжує його кохати :)

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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+