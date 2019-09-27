Влада Седан підірвала мережу відвертим фото у чорній білизні

Олександр Зінченко з коханою / Фото з соцмереж

Поки гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко готується до матчу проти Евертона, його кохана спровокувала хвилю компліментів на свою адресу.

Влада Седан опублікувала в Instagram фото у незвичному для себе образі.

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На фоні міського пейзажу дівчина позує у чорній спортивній білизні та шкіряному плащі. Така комбінація виглядає дуже спекотно.

Олександр Зінченко, який підкорив серце красуні, пропустив 2 останні матчі "містян" (погром Уотфорда в АПЛ та перемога над Престоном у Кубку ліги). В поточному сезоні АПЛ 22-річний гравець провів 5 поєдинків.

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