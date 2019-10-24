Зинченко 2 года назад дебютировал за Манчестер Сити – 6 трофеев, бешеный винрейт и путь от резервиста в основу

Игрок сборной Украины 24 октября 2017-го года получил первый шанс от Пепа Гвардиолы в официальном матче.

Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016-го, но первый сезон провел в аренде в ПСВ. После неудачного периода в Нидерландах украинский хавбек решил бороться за место под солнцем в команде Гвардиолы. Сначала все было печально – тренер совсем ему не доверял.

Однако затем Пеп решил переквалифицировать Зинченко в левого защитника. Эта позиция была самой проблемной в Манчестер Сити из-за травмы Менди. Закрывал ее номинальный центрхав Делф. С наступлением внутренних кубков, Фабиану для ротации нужен был дублер – им стал полузащитник сборной Украины.

Ровно 2 года назад, 24 октября 2017-го, Зинченко впервые сыграл за Манчестер Сити в официальном матче. Саша вышел в стартовом составе слева в обороне на поединок против Вулверхэмптона в рамках Кубка лиги. Соперники довели дело до пенальти, пришлось играть 120 минут. Зинченко отработал очень старательно, каши не испортил и получил хорошую прессу.

Следующего шанса пришлось ждать до декабря. Во время каждого выхода на поле Александр выкладывался по максимуму и постепенно завоевывал доверие Гвардиолы. Он сыграл во всех матчах того Кубка лиги, кроме финала, и завоевал первый заслуженный трофей.

Сейчас на счету Зинченко 6 трофеев с Манчестер Сити: 2 титула чемпиона АПЛ, 2 Кубка Лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии. И если в сезоне-2017/18 мы всей Украиной считали, сыграет ли Олекс необходимые для медали 5 матчей в чемпионате Англии, то по ходу сезона-2018/19 он стал полноценным игроком основного состава "горожан".

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Летом 2018-го Зинченко отказался от трансферов в Вулверхэмптон, Наполи и Бетис. Остался в компании лучших и выиграл борьбу у Делфа, пока Менди лечился и нарушал дисциплину. К началу текущего чемпионата Манчестер Сити выигрывал все поединки в АПЛ с Зинченко. Александр стал своеобразным талисманом и повторил рекорд Давида Силвы – 23-матчевая победная серия.

За 2 года Зинченко сыграл за Ман Сити 52 матча: 47 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Винрейт украинца – 90%, просто фантастика. В активе Саши пять ассистов и только один гол. Зато какой!

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Зинченко выполняет сложные задачи Гвардиолы, комбинирует роли фальшивого фулбека и классического левого защитника, по-разному поддерживает в атаке Стерлинга и Сане, отдает космическое количество подготовительных передач. На определенном этапе он в каждом матче становился лидером команды по количеству пасов и работал почти без брака. Приходилось совершенствовать оборонительные навыки и проходить настоящие испытания против Салаха и Ришарлисона. Зато теперь Зинченко выделяется в национальной сборной – скоростью мышления, качеством передач, умением контролировать игру.

Украинец стал одним из самых эффективных трансферов Манчестер Сити – за менее чем 2 миллиона фунтов Гвардиола получил полноценного игрока под стартовый состав.

Сейчас ситуация усложнилась: выздоровел дорогостоящий Менди, появился универсальный Канселу, прогрессирует перспективный Анхелиньо. Еще и сам Зинченко не приспособился к новым требованиям Пепа и средне начал сезон. А после помолвки с любимой получил странную травму.

Впрочем, за последние 2 года, с момента дебюта за Манчестер Сити, Зинченко выдал невероятный прогресс и солидно пополнил запас трофеев.