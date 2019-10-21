Зинченко поздравил Владу Седан с днем рождения – девушку растрогал милый подарок

Игрок сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил свою невесту с днем рождения.

Влада Седан поделилась в инстаграме эмоциональным видео, в котором Зинченко с музыкальным сопровождением в собственном исполнении подарил ей щенка.

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"За песню отдельное спасибо. Как же я о нем мечтала", – прокомментировала подарок Влада.

Напомним, недавно Зинченко сделал предложениеи Владе Седан на НСК Олимпийский. Девушка ответила согласием.

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