Зинченко: Восстановление идет полным ходом – скоро вернусь на поле

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что уже в ближайшее время вернется в Англию, чтобы начать курс реабилитации после операции.

"Хочу всех поблагодарить за поддержку. Все идет по плану, восстановление идет полным ходом. Скоро вернусь на поле", – сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол.

"Зинченко может блистать на фланге еще 10 лет", – аналитик Манчестер Сити отметил игру украинца

Ожидается, что украинец в пятницу вернется в расположение Манчестер Сити, где продолжит восстанавливаться после операции на колене.

На прошлой неделе игрок Манчестер Сити был прооперирован в Барселоне. Его восстановление займет 4-5 недель.

Зинченко 2 года назад дебютировал за Манчестер Сити – 6 трофеев, бешеный винрейт и путь от резервиста в основу