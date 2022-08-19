Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин "удивлен", что Динамо не смогло обеспечить бесплатный показ матчей ЛЧ против Бенфики.

"Включил "2+2", чтобы посмотреть матч Динамо с 15-минутной задержкой, а тут чертовщина какая-то! Сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей должна быть бесплатной, максимально доступной.

Суркис объяснил позицию Динамо по телепулу, приведя пример с трансляций матчей Лиги чемпионов

Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи Динамо, получили возможность их смотреть. Где Динамо? Где? P.S. Пойду на Youtube-канале Динамо поищу!" – написал Гагарин в Instagram.

Вероятно, представитель Кривбасса хотел потролить Динамо, которое было среди противников продажи показа УПЛ компании Setanta. Президент киевлян Игорь Суркис аргументировал позицию желанием сделать трансляции бесплатными как минимум на период войны. Динамо действительно давало такую возможность на предыдущих стадиях квалификации ЛЧ, но с раунда плей-офф УЕФА позволяет показ только официальным трансляторам, которым в Украине является компания MEGOGO.

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