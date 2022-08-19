Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін "здивований", що Динамо не змогло забезпечити безкоштовний показ матчів ЛЧ проти Бенфіки.

"Включив "2+2", щоб подивитись матч Динамо з 15-хвилинною затримкою, а тут чортівня якась! Зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться із російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів має бути безкоштовною, максимально доступною.

Суркіс пояснив позицію Динамо щодо телепулу, навівши приклад з трансляцій матчів Ліги чемпіонів

Щоби абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі Динамо, отримали можливість їх дивитися. Де Динамо? Де? P.S. Піду на Youtube-каналі Динамо пошукаю!" – написав Гагарін в Instagram.

Ймовірно, представник Кривбасу хотів потролити Динамо, яке було серед противників продажу показу УПЛ компанії Setanta. Президент киян Ігор Суркіс аргументував позицію бажанням зробити трансляції безкоштовними щонайменше на період війни. Динамо справді давало таку можливість на попередніх стадіях кваліфікації ЛЧ, але з раунду плей-офф УЄФА дозволяє показ лише офіційним трансляторам, яким в Україні є компанія MEGOGO.

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