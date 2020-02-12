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"Вижу, что ситуация в Карпатах нехорошая", – Йовичевич категорически оценил возможность возглавить украинский клуб

12 февраля 22:55 41 Читати українською
"Вижу, что ситуация в Карпатах нехорошая", – Йовичевич категорически оценил возможность возглавить украинский клуб
Игор Йовичевич / Sportske novosti

Бывший наставник Карпат, а ныне главный тренер загребского Динамо U-19 Игор Йовичевич продолжает болеть за львовян, однако о возвращении в клуб сейчас не думает.

"Я слежу за Карпатами. Вижу, что ситуация в клубе нехорошая. Надеюсь, со временем все наладится. Хочется верить, что Карпаты останутся в Премьер-лиге, надежда есть. Команда все равно имеет достаточно качества.

Я хочу, чтобы Карпаты удержались в УПЛ, а их болельщики были счастливы.

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Принял бы я сейчас предложение Карпат или другого украинского клуба? Сейчас я тренер дубля Динамо Загреб и очень счастлив. Когда у меня контракт, я даже не думаю о других вариантах", – сказал Игор Йовичевич в комментарии "Футбол 24".

Напомним, что сегодня Йовичевич с загребским Динамо выбил киевское Динамо U-19 из Юношеской лиги УЕФА, а осенью на групповом этапе турнира переиграл Шахтер U-19. Хорватский специалист возглавлял Карпаты в 2014-2015 годах.

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Источник: Футбол 24
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Карпаты Карпаты Игор Йовичевич Игор Йовичевич Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19
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