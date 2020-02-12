Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19

Наставник загребского Динамо U-19 Игор Йовичевич эксклюзивно для "Футбол 24" прокомментировал успех своей команды против киевского Динамо в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Сегодня была тактическая игра. Считаю, что загребское Динамо победило заслуженно. С тех пор, как мы начали разыгрывать мяч в первой стадии тремя игроками, Динамо не могло найти баланс, им не хватало одного футболиста в центре поля.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

К тому моменту мы испытывали трудности в развитии атаки. Когда подходили к чужой штрафной площади, не хватало креатива. Во втором тайме уже полностью контролировали игру и справедливо торжествовали. Хотя пенальти – это лотерея. Все могло склониться в пользу киевлян.

Против Динамо U-19 нам было очень трудно в тактическом плане. Даже немного труднее, чем против Шахтера U-19.

Шахтер U-19 больше делает ставку на игру в пас, ведь у них игроки лучше работают с мячом. А у Динамо U-19 футболисты лучше используют пространство. Поэтому против киевлян наиболее опасными были переходные стадии – когда мы в позиционной атаке теряли мяч, а они быстро выходили через Цитаишвили, через Шулянского, через Исаенко.

Динамо – очень хорошая команда. Заметен рисунок игры, Костюк проводит очень хорошую работу. Перед матчем особое внимание обращали на Цитаишвили. Он уже имеет репутацию сильного дриблера, мастера игры один в один. Боялись его контратак.

У нас была установка играть вторым номером, отдать мяч Динамо Киев.

Тренер должен оценивать свои ресурсы. У меня не было двух ведущих игроков, еще 4 не тренировались с командой. Если бы я перешел на высокий прессинг, который люблю, это было бы самоубийство. Забери у Динамо Цитаишвили или Надольского – это также будет другая команда.

Плюс прилетели мы только вчера вечером, аэропорты в Германии были закрыты. Да и я был в больнице 4 дня из-за воспаления толстой кишки. Врачи запрещали лететь с командой, я на свой риск сел в самолет", – сказал после матча Игор Йовичевич.

Напомним, что киевское Динамо проиграло по пенальти загребскому и вылетело из Юношеской лиги УЕФА.

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