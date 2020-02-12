"Бачу, що ситуація в Карпатах негарна", – Йовічевіч категорично оцінив можливість очолити український клуб

Колишній наставник Карпат, а нині головний тренер загребського Динамо U-19 Ігор Йовічевіч продовжує вболівати за львів'ян, однак про повернення в клуб зараз не думає.

"Я стежу за Карпатами. Бачу, що ситуація в клубі негарна. Сподіваюся, з часом все налагодиться. Хочеться вірити, що Карпати залишаться в Прем'єр-лізі, надія є. Команда все одно має достатньо якості.

Я бажаю, щоб Карпати втрималися в УПЛ, а їхні вболівальники були щасливі.

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Чи прийняв би я зараз пропозицію Карпат або іншого українського клубу? Зараз я тренер дубля Динамо Загреб і дуже щасливий. Коли в мене контракт, я навіть не думаю про інші варіанти", – сказав Ігор Йовічевіч в коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, що сьогодні Йовічевіч із загребським Динамо вибив київське Динамо U-19 з Юнацької ліги УЄФА, а восени на груповому етапі турніру переграв Шахтар U-19. Хорватський фахівець очолював Карпати у 2014-2015 роках.

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