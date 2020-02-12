Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Динамо Киев U-19 уступило сверстникам из загребского Динамо в серии пенальти и попрощалось с Юношеской лигой УЕФА. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Со стартовых минут инициативу захватили хозяева поля. Уже на 3-й минуте Исаенко ворвался в штрафную и пытался пробить, но его выстрел заблокировал Гвардиол. А после углового свои попытки оформили Шулянский и Цитаишвили. Правда, с тем же результатом.

Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляция матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА

По-настоящему опасный момент возник на 17-й минуте. Командированный из первой команды Цитаишвили классно прострелил вдоль ворот, а Шулянский на дальней штанге только на какую-то толику секунды не успел его замкнуть.

Загреб, чтобы остановить стартовый натиск "бело-синих", начал применять высокий прессинг. Это дало свои плоды. К середине первого тайма хорваты сумели выровнять игру. Впереди гости ничего создать все еще не могли, но и атакующие потуги подопечных Игоря Костюка завершились.

Реальная возможность забить у загребцев, однако, возникла лишь под занавес тайма. На 37-й минуте Каррица откатил с фланга на линию штрафной, а Юларджия сильно пробил низом – Нещерет справился с ударом. Киевляне ответили своим моментом: Волошин сместился с фланга на угол штрафной и нанес мощный выстрел, но Йосипович парировал.

Второй тайм начался на низких скоростях. Команды погрязли в позиционной борьбе в центре поля, надолго забыв об остроте. Лишь после 60-й минуты Киев и Загреб вспомнили, что их дуэль состоит из одного поединка.

Сначала Шулянский пытался пробить из пределов штрафной, однако удар заблокировал Гвардиол. А несколько минут спустя хорваты обокрали Цитаишвили и завершили атаку дальним ударом – очень неточно. Били с штрафной зоны "бело-синих" Шутало и Каррица, нопробить Нещерета не смогли.

На 80-й минуте перспективно убегал в свободную зону Исаенко, но не смог укротить мяч после паса Биловара и упустил возможность выйти на свидание с Йосиповичем. Финальные минуты превратились в настоящую битву с большим количеством фолов, но по реальному моменту команды таки упустили.

Сначала Цитаишвили в своем стиле прорвался правым краем и пробил с левой по диагонали – кипер справился. А в ответной атаке лишь самоотверженный выход Нещерета ликвидировал выпад Юларджии.

А в серии пенальти киевляне не реализовали первый же удар, когда Йосипович парировал выстрел Надольского. Поэтому счет в лотерее пришлось открыть Юларджии. Исаенко не придумывал и мощно пробил по центру – это 1:1. А дальше "бело-синих" в игру вернул Янкович, пробив над воротами.

Зато Цитаишвили развел мяч и голкипера по разным углам. Тот же трюк повторил Шипош. Совсем юный Забарный взял с них пример и тоже уложил Йосиповича в другую сторону. Еще увереннее исполнил свой удар Гвардиол. А вот пятый удар в исполнении Волошина снова взял хорватский кипер. А Нещерет подвиг не совершил...

Итак, Динамо Киев U-19 покидает Юношескую лигу УЕФА сезона 2019/20. "Бело-синие" начали борьбу в октябре и успели пройти северомакедонскую Шкендию и греческий ПАОК. Зато загребцы были в одной группе с Шахтером U-19 и стали там вторыми после юниоров Аталанты. Следующий соперник команды Игора Йовичевича определится после жеребьевки.

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