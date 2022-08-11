"Момент, о котором я мечтал всю жизнь. Мечта, которая всегда была главной – забить за родную команду. Теперь она сбылась...

Штурм – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Осталось реализовать мечту № 1 – победить врага и восстановить мир на родине. Украина, это победа для тебя. Мы идем дальше вместе с нашими воинами", – написал Вивчаренко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Константин в ответном матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов вышел на замену на 71-й минуте. В начале первого экстра-тайма ему удалось сравнять счет и вывести киевлян вперед по сумме двух матчей. Финальную точку в поединке поставил Виктор Цыганков.

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