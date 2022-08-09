Штурм – Динамо – видео голов
Киевляне в ответном матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов сумели выйти вперед. Смотрите видео голов на "Футбол 24".
Австрийцы с первых минут взялись прессинговать Динамо и могли несколько раз забить. Фортуна улыбнулась Штурму на 27-й минуте. Ошибка в центре поля завершилась перехватом мяча хозяевами – Беседин отдал плохую передачу назад, обрезав половину команды.
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Как следствие, Расмус Хейлунд забежал за спину Томашу Кендзере, Манприт Саркария освободил зону для датчанина и тот из угла штрафной пробил в противоход Георгию Бущану в дальний угол.
Динамо смогло отыграться уже после завершения основного времени. На седьмой минуте первого экстра-тайма Цыганков с левого фланга сместился поближе к центру и забросил за спину защитникам в штрафную. Вивчаренко хладнокровно обработал мяч, выдержал гроссмейстерскую паузу и пробил прямо между ног голкипера.
На 112-й минуте всем украинцам отлегло – Цыганков вывел Динамо вперед. Ванат получил мяч на левом фланге, отдал в центр на Буяльского, тот прокинул еще дальше на Цыганкова и Виктор искусно положил мяч в дальний угол в противоход киперу Штурма.