Австрийцы с первых минут взялись прессинговать Динамо и могли несколько раз забить. Фортуна улыбнулась Штурму на 27-й минуте. Ошибка в центре поля завершилась перехватом мяча хозяевами – Беседин отдал плохую передачу назад, обрезав половину команды.

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Как следствие, Расмус Хейлунд забежал за спину Томашу Кендзере, Манприт Саркария освободил зону для датчанина и тот из угла штрафной пробил в противоход Георгию Бущану в дальний угол.

Динамо смогло отыграться уже после завершения основного времени. На седьмой минуте первого экстра-тайма Цыганков с левого фланга сместился поближе к центру и забросил за спину защитникам в штрафную. Вивчаренко хладнокровно обработал мяч, выдержал гроссмейстерскую паузу и пробил прямо между ног голкипера.

VIVCHARENKOOOOO



What a ball in from Tsyhankov and the full back rushes in, takes a touch, gets it out his feet and fires past the Sturm GK



Dynamo LEAD on Aggregate



1-1 on the night (1-2 agg)



101’



pic.twitter.com/roxZZm3j31 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 9, 2022

На 112-й минуте всем украинцам отлегло – Цыганков вывел Динамо вперед. Ванат получил мяч на левом фланге, отдал в центр на Буяльского, тот прокинул еще дальше на Цыганкова и Виктор искусно положил мяч в дальний угол в противоход киперу Штурма.