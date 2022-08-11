Вівчаренко – про дебютний гол за Динамо: "Залишилося реалізувати мрію № 1 – перемогти ворога та відновити мир"
Захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко поділився враженнями після першого забитого м'яча за головну команду киян у матчі Ліги чемпіонів.
"Момент, про який я мріяв усе життя. Мрія, яка завжди була головною – забити за рідну команду. Тепер вона збулася...
Штурм – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Залишилося реалізувати мрію № 1 – перемогти ворога та відновити мир на батьківщині. Україно, ця перемога для тебе. Ми йдемо далі разом із нашими воїнами", – написав Вівчаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Костянтин у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів вийшов на заміну на 71-й хвилині. На початку першого екстра-тайму йому вдалось зрівняти рахунок, вивівши киян вперед за сумою двох матчів. Фінальну крапку у поєдинку поставив Віктор Циганков.
Штурм – Динамо: Циганков дарує перемогу та мільйони в ЛЧ – суперджокер Луческу, подвійна втрата, традиційна червона