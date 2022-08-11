Захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко поділився враженнями після першого забитого м'яча за головну команду киян у матчі Ліги чемпіонів.

"Момент, про який я мріяв усе життя. Мрія, яка завжди була головною – забити за рідну команду. Тепер вона збулася...

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Залишилося реалізувати мрію № 1 – перемогти ворога та відновити мир на батьківщині. Україно, ця перемога для тебе. Ми йдемо далі разом із нашими воїнами", – написав Вівчаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Костянтин у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів вийшов на заміну на 71-й хвилині. На початку першого екстра-тайму йому вдалось зрівняти рахунок, вивівши киян вперед за сумою двох матчів. Фінальну крапку у поєдинку поставив Віктор Циганков.

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