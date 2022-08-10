Австрийцы настраивались на реванш, тогда как команде Луческу хватали и ничьей, чтоб отстоять минимальное преимущество, завоеванное в номинально домашнем поединке. Матч, как и онлайн-трансляция Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:30 по киевскому времени. После первого поединка динамовцы только целенаправленно тренировались к решающей дуэли без проведения игр. А вот Штурм в большинстве вторым составом упустил победу на поле Рида в 3 туре австрийской Бундеслиги, в связи с чем опустился на 4 строчку в турнирной таблице.

Штурм – Динамо: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Первый удар на 48-й секунде. Данте издали пробил очень неудачно. Красиво комбинируют динамовцы в центре поля, Шапаренко врезали по ногам, словацкий судья Кружляк, в прошлом дважды удалявший игроков Динамо в еврокубках, не спешит с "горчичниками". Премьерный реальный момент мы увидели на 5-й минуте. Кендзера забросил со своей половины на Цыганкова, Шапаренко набегал в штрафную под пас Виктора, но бахнул слишком сильно – круглый просвистел над перекладиной. Станкович тоже подкрался и сзади ударил по ногам, теперь уже Цыганкова. Первая желтая на 11 минуте. Сирота рискованно отдавал назад, Бущан несколько сместился в сторону от штанги, а мяч едва не закатился за линию ворот после паса Александра, заменившего Попова в данном поединке.

Штурм – Динамо – видео голов и обзор матча

Дебютное попадание в створ ворот на 19-й. Шапаренко вырезал диагональ, Цыганков пробил прямо в голкипера. Два подряд сейва Бущана. Хорват после простого паса за спины выбегал в штрафную, и только своевременный выход и сейв ногой Георгия спас ситуацию. Хирландер приложился метров с 25 – красивый полет кипера Динамо. Несколько раз очень и очень опасные прострелы прерывает Бущан. Небрежный пас Беседина назад, идет мгновенный перевод в атаку. Сирота не додумался организовать офсайдную ловушку вместе со всеми вышедшими уже было партнерами. А дальше Прасс забросил, а Хейлунд спокойно расправился с Бущаном.

1x Dribbled Past

?1 Interception

?13 Recoveries

3 Fouls?

1x Fouled

️30x Possession Lost

1x Dispossessed

left midfielder

2/2

His assist:pic.twitter.com/d77hSK2dfC — Football Report ️ #BerhalterOut (@FootballReprt) August 9, 2022

Классно забросил Шепелев на дальнюю штангу, Цыганков сбросил левее, а Буяльский не смог прошить вратаря в ближнем углу. Снова обостряют Цыганков и Кендзера справа. Пас польского защитника завершает Буяльский, у которого не получается удар в касание метров с 10. Острую многоходовку удалось организовать. Сидорчук бросил на Шапаренко, тот продлил еще левее, а прострел Дубинчака не дошел до Беседина, которого в последний момент опередил защитник Вютрих.

Большинство моментов Штурма после ужасающих передач гостей. Вот и в этот раз уже вроде отобрали и можно было сыграть поспокойнее. Но нет, очередной подарок заставляет полетать Бущана. Кендзера выложил Цыганкову в штрафную, у Виктора также проблемы с прицелом. После пушки Прасса снаряд метров 30 эффектно пролетел, приземлившись совсем рядом с девяткой украинских ворот. Динамо до перерыва создало не меньше шансов забить, но слишком много само ошибалось, а Штурм реализовал свой единственный удар из пределов штрафной.

Сидорчук заигрался, попытавшись обыграть двух соперников у своей штрафной. Мгновенно последовал удар от австрийцев, которые в этом противостоянии никогда не берут лишнюю паузу на какие-либо размышления, а ищут только скорейшие пути к воротам. Совсем не нужные нервы Бущану, но Георгий контролировал ситуацию. Шапаренко тонко со стандарта отбросил на ход Цыганкову, тоже молниеносно пробивавшему – неплохо по идее, но без особых проблем для кипера хозяев.

Еще лучше на фоне соперника контролирует мяч Динамо. Штурм будто бы даже устраивает полная ничья по текущему итогу двух матчей. Выжидают хозяева новых ошибок от команды Луческу, а у самых не очень налаживается игра в пас. Киевляне сами же и дают сопернику основания отсиживаться в засадах. Цыганков при простом моменте потерял мяч в опасной зоне. Бущану пришлось выполнять уже 5 сейв. С большим трудом – хорошо, что на добивании подстраховали защитники Динамо.

?6 Recoveries

1x Fouled

️12x Possession Lost

0x Dispossessed

Great performance from the centre-back!!!

2/2 — Football Report ️ #BerhalterOut (@FootballReprt) August 9, 2022

Дубинчак и Кендзера сегодня часто подключаются в финальную треть. Если у поляка были хотя бы 2 созданных момента в первом тайме, то у украинца и этого нет. А вот после перерыва обоим не хватает удачных идей на завершающей стадии атак. Именно дуэт фулбеков и сменил Луческу на 71 минуте. Караваев и Вивчаренко вышли с целью улучшить атакующие действия киевлян. Прасс остро пробивал с границы периметра, Забарный разумно прижимал к телу руку, в которую и попал снаряд. Ванат заменил Беседина. Нападающий Штурма Хейлунд, все же забивший Бущану, также ушел с поля на 76 минуте.

Гармаш вместо Шепелева на 82-й. Цыганков нашел подачей со штрафного Буяльского, Виталий пробивал головой беспрепятственно, но сегодня откровенно не пошел у него удар. в другом эпизоде Караваев перехватил и вывел 29 номера Динамо во вратарскую. Снова не хватает точности Буяльскому. Гармаш на 90+2 попадает в перекладину после розыгрыша углового от Шапаренко и подачи Цыганкова. Денис еще и болезненно приземлился на землю, пытаясь добить ударом через себя. Сидорчук решил поспорить с соперником после грубого фола против Вивчаренко. Какая же бессмысленная желтая для капитана, ставшая для Сергея третьей и повлекшая за собой дисквалификацию.

Очень грубо ногой в воздухе ударил Гармашу Станкович, у которого уже было предупреждение. Денис же заработал желтую за разговоры с арбитром, реально многовато достается ему, но надо сдерживаться. Как же элегантно Киев сравнивает на 97-й! Блестящая диагональ Цыганкова. Вивчаренко врывается в штрафную и в 2 касания разбирается, бросая между ног голкиперу. Андриевский заменил Гармаша, ноги которого пережили слишком много болевого шока. Доигрались австрийцы. Очередная грубая игра в ноги, теперь уже Андриевского бьют, завершается второй желтой – Саркария заработал красную и заставил своего тренера хвататься за голову. Третье удаление в матчах Динамо с Кружляком, в предыдущих же еврокубковых встречах словацкий судья удалял Сидорчука и Гармаша.

На 112 минуте Цыганков, похоже, добивает. Буяльский развел атаку сначала пасом налево на Ваната, затем направо. Цыганков разбирался уже один на один с вратарем – 3:1 по итогам двух матчей. Правый вингер сборной Украины ныне в ударе. Буяльский же исправляется ассистом за упущенные моменты. Динамо, казалось, так и будет просто катать мячик на своей половине и в центре, но команда Луческу только искусно вымотала и усыпила бессильного соперника. Киев заработает минимум 8,7 миллиона евро благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Это если динамовцы вылетят от Бенфики в Лигу Европы. В случае же победы над португальцами украинцам светят более чем 15 миллионов призовых за участие на групповом этапе ЛЧ.

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