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Витсель прокомментировал трансферы Боруссии Д

18:15 20 Читати українською
Витсель прокомментировал трансферы Боруссии Д
Аксель Витсель / ФК Боруссия Д

Полузащитник Боруссии Д Аксель Витсель отреагировал на летние подписания клуба.

"Я играл против Брандта, когда он был в Байере, это было трудно. Также я рад за Торгана Азар, он только становится лучше, но все трансферы хорошие. Они нам нужны, и возможно, будут еще подписания.

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Мы потеряли очень много очков во второй части сезона, но у нас молодая команда. Все равно это лучший опыт, ведь мы провели блестящий сезон. Никто этого от нас не ожидал. Теперь надо сделать выводы из этого опыта.

У нас есть как молодые, так и опытные игроки. Следующий сезон мы хотим провести еще лучше", – сказал Витсель Bild.

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Германия Аксель Витсель Аксель Витсель Торган Азар Торган Азар Юлиан Брандт Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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