Вітсель прокоментував трансфери Борусії Д

Півзахисник Борусії Д Аксель Вітсель відреагував на літні підписання клубу.

"Я грав проти Брандта, коли він був у Байєрі, це було важко. Також я радий за Торгана Азара, він лише стає кращим, але усі трансфери хороші. Вони нам потрібні, і можливо, будуть ще підписання.

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Ми втратили дуже багато очок у другій частині сезону, але у нас молода команда. Все одно це найкращий досвід, адже ми провели блискучий сезон. Ніхто цього від нас не очікував. Тепер треба зробити висновки з цього досвіду.

У нас є як молоді, так і досвідчені гравці. Наступний сезон ми хочемо провести ще краще", – сказав Вітсель Bild.

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