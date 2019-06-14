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Вітсель прокоментував трансфери Борусії Д

18:15 235 Читать на русском
Вітсель прокоментував трансфери Борусії Д
Аксель Вітсель / ФК Борусія Д

Півзахисник Борусії Д Аксель Вітсель відреагував на літні підписання клубу.

"Я грав проти Брандта, коли він був у Байєрі, це було важко. Також я радий за Торгана Азара, він лише стає кращим, але усі трансфери хороші. Вони нам потрібні, і можливо, будуть ще підписання.

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Ми втратили дуже багато очок у другій частині сезону, але у нас молода команда. Все одно це найкращий досвід, адже ми провели блискучий сезон. Ніхто цього від нас не очікував. Тепер треба зробити висновки з цього досвіду.

У нас є як молоді, так і досвідчені гравці. Наступний сезон ми хочемо провести ще краще", – сказав Вітсель Bild.

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Німеччина Аксель Вітсель Аксель Вітсель Торган Азар Торган Азар Юліан Брандт Юліан Брандт Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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