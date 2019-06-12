Талант Боруссии Д Исак перешел в Реал Сосьедад

Юный нападающий дортмундской Боруссии Александр Исак, который последние полгода провел в нидерландском Виллем II, перебрался в испанский Реал Сосьедад.

Шведский форвард стал игроком "бело-голубых", сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

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Исак подписал с новым клубом контракт до лета 2024 года. Боруссия Д получила за него ориентировочно 6-10 млн евро. Вероятно, окончательная стоимость зависит от игры 19-летнего нападающего в Ла Лиге.

Александр Исак перешел в Боруссию Д в январе 2017-го из шведского АИКа. Он провел лишь 13 матчей (1 гол) во всех турнирах за "шмелей". Во второй половине сезона 2018/19 он выступал за Виллем II и сыграл 16 матчей в Эредивизи, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.