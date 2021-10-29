"Футболисты, которые были со мной в Атлетико Паранаэнсе говорили, что им звонил по телефону Луческу и спрашивал обо мне. Они много мне о нем рассказали. О том, как он работает. Мне понравилось то, что я услышал. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер, это меня и убедило выбрать именно Динамо.

Витиньо нашел "бразильца" среди украинцев и объяснил провал соотечественников в Динамо

В Бразилии Луческу знают как тренера Шахтера, воспитавшего многих бразильцев. Он помогал им во всем. Безусловно, в Бразилии хорошо знают Луческу.

Марсио Азеведо рассказал мне о Мистере, стране, специфике вашего футбола. В основном это были положительные вещи. А вот когда я поговорил с Данило Силвой, он так мне рассказал о Динамо, клубе, структуре, что я влюбился в Динамо.

Мне немного тяжело адаптироваться в Украине. Бразильцы говорили, что будет тяжело. Но это не что-то невозможное. Наверно, самым сложным в адаптации будет холод. Я уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему остальному я привыкну, все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать", – сказал Витинью в интервью SportArena.

Напомним, 22-летний бразилец перебрался в Динамо из Атлетико Паранаэнсе летом этого года за 6 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?

.