"Самый техничный игрок Динамо? Есть, конечно, Витя (Цыганков – Футбол 24), правый полузащитник. Если на него посмотреть, то он очень техничный. Мне он, если честно, больше похож на бразильца

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Конечно, Дуду знают все. Это очень сильный игрок. Иногда я думаю, почему он не показал себя в Динамо. Наверное, это вопрос адаптации – он не смог привыкнуть к Украине. Такое бывает. Ведь если говорить о Бразилии, это большой игрок.

Буэно и Че Че? Думаю, здесь та же ситуация – не до конца смогли адаптироваться в Украине. Но в Бразилии Че Че играет на достаточно высоком уровне. Это тоже очень хороший футболист, но чтобы играть в Украине, этого может быть недостаточно».

Проблем с адаптацией не боюсь. Думаю, это все более индивидуально. Да, у многих из-за этого не получилось, но это не значит, что у меня будет так же. Я готов к переменам и понимаю, на что шел", – рассказал легионер в интервью SportArena.

Напомним, что Витиньо летом перебрался в Динамо за 6 млн евро из Атлетико Паранаэнсе. В его активе 8 матчей в сезоне 2021/22.

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